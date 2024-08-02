Комбинат «Уральская Сталь» и команда Центра развития и популяризации физической культуры и спорта проведут турнир по уличной атлетике

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») и команда спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» проведут турнир по уличной атлетике в рамках Мультиспортивного инклюзивного фестиваля «Уличная Атлетика». Уникальный спортивный праздник для людей с разными физическими возможностями пройдёт в Новотроицке 3 августа в городком парке.

Турнир по уличной атлетике нацелен на выявление общей физической и функциональной подготовки атлетов-любителей в командном зачете. Чтобы стать участником необходимо собрать мужскую, женскую или смешанную команду из 5 спортсменов и зарегистрировать её на сайте организатора.

В рамках Фестиваля пройдут соревнования по нескольким видам спорта, а также спортивные активности, адаптированные для участников с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы предусмотрели равные условия для всех, независимо от их физических возможностей. Помимо соревнований по уличной атлетике запланировано:

· Турнир по силовому экстриму с выполнением спортсменами упражнений с гантелями, грифом «Техас», «Прогулка фермера», «Аксель» и другие. Приглашенный гость на площадке – спортивный видеоблогер, обладатель 4 мировых рекордов, занесенных в Книгу Рекордов Гиннеса, победитель соревнований по трек-пулу, участник международных спортивных проектов Arnold Classic и Vortex Sport Battle, игрок команды футбольной медиалиги «Чисто Питер» Денис Вовк.

· Рекорд России по «Берпи» будет установлен всеми желающими независимо от их физических возможностей путем самого массового выполнения упражнения «Берпи».

· Инклюзивная площадка организует для спортсменов с ОВЗ участие в соревнованиях по дартсу, пауэрлифтингу (двоеборье), русскому жиму, армреслингу и в различных настольных играх: джаккало, шаффлборд, корнхол, гольф.

· Армрестлинг – зрелищное состязание для всех желающих показать свою силу и мастерство.

· Двоеборье «Становая тяга и жим» для демонстрации тяжелоатлетами техничных упражнений одного из видов пауэрлифтинга.

· Гиревой спорт – состязание силачей в поднятии тяжестей.

· Тестирование по общей физической подготовке «Уличная атлетика» при грантовой поддержке Министерства спорта, в рамках Федерального проекта «СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ».

· Показательные выступления от акробатического коллектива и спортсменов гиревого спорта.

· Детская площадка с развлечениями и активностями.

Для участия в соревнованиях на фестивале «Уличная Атлетика» необходимо:

— Завести личный кабинет на сайте https://streetathletics.ru

— Зарегистрироваться на интересующий вид соревнований на странице мероприятия https://streetathletics.ru/events/multisportivnyi-festival-ulichnaia-atletika

По словам лидера движения «Уличная атлетика» Андрея Нагибина, задача этого спортивного движения – вовлечение в этом году 10 000 жителей городов России в систематические занятия физической культурой и спортом. При грантовой поддержке Министерства спорта, в рамках Федерального проекта «СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ» членами спортивного движения и командой спортивных менеджеров Центра развития и популяризации физической культуры и спорта достижение этой цели будет достигнуто через проведение турниров, фестивалей,

тестирования уровня физподготовки жителей, распространение методических пособий по организации самостоятельных тренировок на уличных спортивных площадках, развитие любительских спортивных сообществ, клубов по физической подготовке «Уличная атлетика».

Организаторы:

Фестиваль «Уличная Атлетика» пройдет по инициативе и при финансовой поддержке комбината «Уральская Сталь» для популяризации спорта здорового образа жизни среди молодежи. Организован командой спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» при поддержке администрации города Новотроицк.

АО «Уральская Сталь» – один из ведущих производителей мостовой стали российского рынка, листового проката, непрерывнолитой стальной заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна. Новотроицкий металлургический комбинат производит более 100 марок стали, среди них уникальные: атмосферостойкие, коррозионностойкие, водородостойкие, огнестойкие и криогенные. Освоил производство биметалла по прогрессивной технологии пакетной прокатки слоя из нержавеющей стали с базовым слоем из углеродистой низколегированной стали. Официальный сайт https://uralsteel.com

Команда спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта», финалисты Международной премии #МЫВМЕСТЕ – 2022 года, в синергии с политикой государства и национальным проектом «Демография», федеральным проектом «Спорт-норма жизни», работает на решение задачи: увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом среди всех слоёв населения до 70% к 2030 году.

Официальный аккаунт команды https://vk.com/sportcenterrussia

«Уличная Атлетика» – спортивное движение, сообщество атлетов-любителей; Комплексная программа по вовлечению в систематические занятия физической культурой и оздоровительной двигательной активностью на уличных спортивных площадках.

Подробнее о спортивном движении Уличная атлетика в официальном аккаунте Вконтакте https://vk.com/streetathleticsru или на сайте https://streetathletics.ru