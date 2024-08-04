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7 августа 2024 г.
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Управляющий директор АО «Уральская Сталь» поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта!

Железнодорожная отрасль – опора экономики страны, имеющая огромное значение и для бесперебойной работы нашего предприятия. Управление железнодорожного транспорта и управление организации железнодорожных перевозок занимают особое место в структуре Уральской Стали. Каждый день специалисты этих подразделений организуют транспортировку сотен тонн разнообразных грузов на территории комбината и вне его.

Это мощный и слаженный механизм, где машинисты, диспетчеры, специалисты по приему и отправке грузов, ремонтники и другие высококлассные специалисты вместе делают единое важное дело.

Благодарю вас за преданность делу и профессионализм! Желаю удачи в делах и новых достижений, крепкого здоровья и благополучия!

Сергей Журавлёв, управляющий директор АО «Уральская Сталь»

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