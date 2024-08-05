Комбинат «Уральская Сталь» и команда Центра развития и популяризации физической культуры и спорта провели уникальный спортивный фестиваль

3 августа в Новотроицке комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») и команда спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» провели Мультиспортивный инклюзивный фестиваль «Уличная Атлетика».

Праздник спорта и здоровья объединил людей с разными физическими возможностями. В городском парке собрались 857 спортсменов и 1000 болельщиков. Среди участников были не только новотройчане, но и гости из других городов – Орска, Гая, Медногорска и Оренбурга. Для них была подготовлена обширная программа, где каждый смог попробовать свои силы.

Турнир «Уличная Атлетика» собрал 19 команд, которые состязались на 6-ти этапах, включающих в себя: берпи, трастеры гирей, отжимания, махи гири перед собой, командный подъем туловища из положения лежа и командная кантовка покрышки. На этой же площадке прошли тестирования по ОФП, которые реализуются при грантовой поддержке Министерства спорта в рамках федерального проекта «СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ».

Турнир по силовому экстриму собрал атлетов для выполнения упражнений с гантелями, грифом «Техас», «Прогулка фермера», «Аксель» и другими. За ходом состязаний наблюдал специально приглашенный гость – видеоблогер, обладатель 4 мировых рекордов, занесенных в Книгу Рекордов Гиннеса, победитель соревнований по трек-пулу, участник международных проектов, игрок команды футбольной медиа-лиги «Чисто Питер» Денис Вовк.

Участники и гости фестиваля с разными физическими возможностями установили Рекорд России по «Берпи» – 251 человек одновременно выполнили упражнение 25 раз!

Для спортсменов с особыми возможностями здоровья работала инклюзивная площадка, где прошли соревнования по дартсу, пауэрлифтингу (двоеборье), русскому жиму, армреслингу, а также в различных настольных играх: джаккало, шаффлборд, корнхол, гольф.

Помимо этого, спортсмены смогли показать свое мастерство в армрестлинге, двоеборье (становой тяге и жиму) и гиревом спорте.

«Новотроицк превращается в точку притяжения для спортсменов не только из нашего города, но и всего региона, и даже страны. Мы ждем еще одно мероприятие, которое должно прийти на территории города – полюбившийся всеми Новотроицкий полумарафон, который пройдет 5 октября. На него съезжаются спортсмены со всей страны. И этот уровень показывает, что наш город действительно хочет меняться и меняется, в том числе становится спортивным», – отметил глава Новотроицка Денис Меньшиков.

«Сегодня на Уральской Стали идет активная пропаганда здорового образа жизни среди работников комбината. Для нас важна и территория города, поэтому мы выступили инициатором проведения такого массового мероприятия» – отметил директор по социальным вопросам Уральской Стали Анатолий Колестинский.

«Впервые в городе прошел фестиваль «Уличная Атлетика». Он объединил в себе множество видов спорта, в том числе силовых, которыми можно заниматься на улице без каких-то специальных приспособлений. Благодаря инициативе Уральской Стали, поддержке администрации города и вовлеченности волонтеров стало возможным проведение такого масштабного мероприятия», – прокомментировал руководитель АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» Максим Можилов.

«Это было невероятно! Благодаря Уральской Стали мы провели в Новотроицке потрясающий мультиспортивный инклюзивный фестиваль. Он объединил людей разных возрастов, интересов и физических возможностей. Особенно хочется отметить одно из событий – был установлен Рекорд России по берпи! Это значимое достижение стало возможным благодаря силе духа, упорству и стремлению к победе участников мероприятия», – прокомментировал лидер спортивного движения «Уличная Атлетика» Андрей Нагибин.

«Все очень хорошо организовано, все понравилось. Полоса тяжелая, на следующий год будем активно тренироваться, чтобы показать еще лучший результат», – прокомментировал участник турнира по уличной атлетике от команды ПЧ-24 Олег Сергеев.

«Мы очень рады здесь участвовать во всех мероприятиях. Глаза разбегаются, охота везде себя попробовать. Спасибо организаторам за чудесный праздник», – поделилась участница инклюзивной площадки из Гая Наталья Чурилкина.

Организаторы:

Фестиваль «Уличная Атлетика» пройдет по инициативе и при финансовой поддержке комбината «Уральская Сталь» для популяризации спорта здорового образа жизни среди молодежи. Организован командой спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» при поддержке администрации города Новотроицк.

АО «Уральская Сталь» – один из ведущих производителей мостовой стали российского рынка, листового проката, непрерывнолитой стальной заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна. Новотроицкий металлургический комбинат производит более 100 марок стали, среди них уникальные: атмосферостойкие, коррозионностойкие, водородостойкие, огнестойкие и криогенные. Освоил производство биметалла по прогрессивной технологии пакетной прокатки слоя из нержавеющей стали с базовым слоем из углеродистой низколегированной стали. Официальный сайт https://uralsteel.com

Команда спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта», финалисты Международной премии #МЫВМЕСТЕ – 2022 года, в синергии с политикой государства и национальным проектом «Демография», федеральным проектом «Спорт-норма жизни», работает на решение задачи: увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом среди всех слоёв населения до 70% к 2030 году.

Официальный аккаунт команды https://vk.com/sportcenterrussia

«Уличная Атлетика» – спортивное движение, сообщество атлетов-любителей; Комплексная программа по вовлечению в систематические занятия физической культурой и оздоровительной двигательной активностью на уличных спортивных площадках.

Подробнее о спортивном движении Уличная атлетика в официальном аккаунте Вконтакте https://vk.com/streetathleticsru или на сайте https://streetathletics.ru