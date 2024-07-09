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10 июля 2024 г.
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KOBLiK GROUP расширяет производство в Оренбургской области

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Компания KOBLiK GROUP, объединяющая шесть агромашиностроительных предприятий и имеющая сеть дилерских центров в нескольких регионах России, объявила о своем намерении открыть новое производство в Оренбургской области. Производственная площадка будет базироваться на мощностях предприятия, ранее закрытого из-за санкций, о чем сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

По словам губернатора, с точки зрения логистики и готовой производственной площадки, регион выгоден для инвестора. Планируется, что новое производство будет выпускать сельскохозяйственную технику для Урала и Сибири, обеспечив при этом 200 новых рабочих мест и налоговые отчисления в бюджет Оренбургской области.

Ранее сообщалось, что производственная площадка завода John Deere в Оренбурге с лета 2022 года пустовала, после того как сборка сельскохозяйственной техники была остановлена из-за введенных санкций. Однако весной 2023 года появилась информация о потенциальном инвесторе из Воронежа, намеревавшемся выкупить предприятие за 3,4 миллиарда рублей. Теперь же стало известно, что новым владельцем площадки станет компания KOBLiK GROUP.

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