KOBLiK GROUP расширяет производство в Оренбургской области

Компания KOBLiK GROUP, объединяющая шесть агромашиностроительных предприятий и имеющая сеть дилерских центров в нескольких регионах России, объявила о своем намерении открыть новое производство в Оренбургской области. Производственная площадка будет базироваться на мощностях предприятия, ранее закрытого из-за санкций, о чем сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

По словам губернатора, с точки зрения логистики и готовой производственной площадки, регион выгоден для инвестора. Планируется, что новое производство будет выпускать сельскохозяйственную технику для Урала и Сибири, обеспечив при этом 200 новых рабочих мест и налоговые отчисления в бюджет Оренбургской области.

Ранее сообщалось, что производственная площадка завода John Deere в Оренбурге с лета 2022 года пустовала, после того как сборка сельскохозяйственной техники была остановлена из-за введенных санкций. Однако весной 2023 года появилась информация о потенциальном инвесторе из Воронежа, намеревавшемся выкупить предприятие за 3,4 миллиарда рублей. Теперь же стало известно, что новым владельцем площадки станет компания KOBLiK GROUP.