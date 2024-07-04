Комбинат «Уральская Сталь» определил победителей грантового конкурса «Хорошие дела»

Комбинат «Уральская Сталь» (входит в Группу компаний «Уральская Сталь» совместно с Загорским трубным заводом) определил проекты-победители грантового конкурса «Хорошие дела» и наградил их авторов.

Грантовый конкурс при поддержке Уральской Стали проводится в Новотроицке с 2016 года. Стал доброй традицией и продуктивной платформой реализации более ста идей, полезных для города. Общий грантовый фонд конкурса этого года составляет 3 млн рублей. Сумма поддержки проектов-победителей – от 100 тыс. рублей для инициативных граждан, до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

В помощь авторам была организована экспертная поддержка, интерактивное обучение, проведение курса деловых встреч по знакомству с новыми эффективными инструментами по созданию и реализации социальных проектов.

Участниками конкурса были заявлены свыше 80 проектов. Из них 47 прошли техническую экспертизу и 25 прошли в финал, а победителями признаны, получив финансовую поддержку от Уральской Стали для реализации инициатив до конца года – 23 проекта:

В номинации «Образование»:

лаборатория математики «Математическая карусель» для популяризации математики среди детей;

проект «То, чему не учат в школе» для развития технических способностей детей через художественную, театрализованную, музыкальную, сюжетно-ролевую деятельность;

«Семейный тафт — палитра возможностей» по созданию текстильных изделий в технике «тафтинг» на базе специальной (коррекционной) школы-интерната;

проект «Мы все сможем» по социализации и развитию семей с детьми с ОВЗ через создание безопасного пространства в Центре ресоциализации граждан;

проект «Думай. Играй. Развивайся» по использованию нейротренажеров для детей с ОВЗ, воспитывающихся в ДОУ № 35;

«Нейрогимнастика для дошколят» в детском саду №3;

проект «Вместе здорово!» по внедрению логопедических программ для воспитанников детского сада № 37;

проект «Правильная речь в стране «Логосказки» у детей ДОУ № 17;

проект «Территория детства» по развитию на уличном спортивно-игровом оборудовании познавательных, творческих и двигательных способностей малышей детского сада № 33.

В номинации «Совместные усилия»:

ипповенция и иппотерапия «Вселенная Лошадей» для проведения реабилитационных занятий в конно-спортивном клубе «Ника»;

сити-ферма «Зеленое ремесло» для социализация молодых инвалидов через занятия по посадке, уходу и сбору урожая от АНО «Город мастеров»;

популяризация гуманного отношения к домашним и бездомным животным на базе АНО защиты животных «Джульбарс», в т.ч. через организацию льготной стерилизации, чипирование и регистрацию.

В номинации «Культурный город»:

проект Боевого братства «Ранец для будущего» для знакомства молодежи с понятием подвига через расширение знаний о жизни воинов-новотройчан.

создание танцевального коллектива для пожилых «Дансэ плюс»;

проект «Сказы Оренбуржья» по проведению в Молодежном центре сказочного представления, ярмарки и фотовыставки;

квиз «Пряник выходного дня» с мастер-классами по изготовлению пряников для детей с ОВЗ;

костюмированные пешеходные экскурсии уличного фестиваля «Вдоль по улице Пушкина» от сотрудников городского музейно-выставочного комплекса.

В номинации «В движении»:

проект «Быть здоровыми хотим!» с установкой солевых ламп в спортзале ДОУ № 18;

проект «Солнечный трейл» по популяризации легкоатлетических трейлов по естественному рельефу.

В номинации «Экосреда»:

мини-зоопарк «Вокруг света» на базе Центра развития творчества детей и юношества;

разбивка Аллеи Памяти в детском саду №16 в честь новотройчан-ветеранов ВОВ.

В номинации «Помощь рядом»:

проект «В борьбе со стихией» по оснащению противопожарного отряда «Следопыт» спецоборудованием для тушения пожаров.

В номинации «Комфортная среда»: