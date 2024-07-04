Оренбуржцы Вернули в Банки Более Тонны Мелочи

Во время акции «Монетная неделя» жители Оренбургской области сдали в банки 208 тысяч монет, что на 73% больше по сравнению с прошлым годом. Всего оренбуржцы вернули в оборот 974 тысячи рублей, обменяв монеты на банкноты или пополнив свои счета.

Наиболее часто сдавались 10-рублевые монеты (67,4 тысячи штук) и монеты номиналом 1 рубль (53,5 тысячи штук). Общий вес собранной мелочи превысил одну тонну.

Акция проводилась по всей стране с 20 мая по 2 июня 2024 года при поддержке Банка России. Ее цель – вернуть монеты, которые долгое время хранились у граждан, в наличный денежный оборот. В этом году в акции участвовали 63 подразделения банков в различных городах и районах Оренбургской области.

«Многие монеты остаются на руках у людей и не возвращаются в оборот, хотя металлические деньги по-прежнему востребованы в расчетах. Проведение подобных акций помогает устранить этот дисбаланс и вернуть монеты в денежный оборот», – отметил начальник отдела наличного денежного обращения Отделения Банка России по Оренбургской области Игорь Шубин.

В масштабах всей страны во время «Монетной недели» граждане сдали в банки более 31 миллиона монет на сумму 135 миллионов рублей. По результатам опроса на сайте monетнаянеделя.рф, 92% респондентов поддержали акцию и считают необходимым ее проведение в будущем.