Комбинат «Уральская Сталь» и команда проекта #ВСЕНАСПОРТ.рф провели уникальный фестиваль «#НОВОТРОИЦКНАСПОРТЕ»

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») и команда спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» подарили жителям и гостям Новотроицка праздник спорта, активного образа жизни и молодежной культуры.

Праздник был разделен на две части: утром велосипедисты приняли участие в массовом велопараде на 4 км и велогонке. Для спортсменов были подготовлены дистанции в 20 км, 8 км. Самые юные велолюбители преодолевали дистанции в 1 км, дети и подростки – 2 км и 4 км. Всего в велозаездах приняли участие около 500 человек. Поддержать велосипедистов несмотря на дождливую погоду пришло около тысячи зрителей и болельщиков.

«Идет год семьи, а день молодежи – это самое время закладывать новые традиции. Я очень рада, что такой большой спортивный праздник пришел в Новотроицк», – прокомментировала вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике, министр здравоохранения Татьяна Савинова.

«Друзья, я очень рад, что Новотроицк примкнул к нашему велодвижению, к одному из направлений активностей, которые мы продвигаем», – поделился впечатлениями министр физической культуры и спорта Оренбургской области Олег Панькин.

«Праздник проходит в первый раз в нашем городе. Никогда ранее у нас не было велозабегов. Поздравляю всех с новым спортивным праздником», – отметил глава Новотроицка Денис Меньшиков.

«Здесь сегодня собрались активные, радостные, любящие жизнь, неравнодушные люди. Несмотря на погоду мы можем получить много положительных моментов: пообщаться с коллегами, единомышленниками и надеюсь, что сегодня каждый для себя сможет поставить собственный внутренний рекорд», – рассказал управляющий директор АО «Уральская Сталь» Сергей Журавлёв.

«На соревнования приехали спортсмены из Оренбурга, Орска, Кувандыка, Медногорска и еще представители более 15 районов и поселков Оренбургской области. Подобных мероприятий в городе не проводилось со времен СССР», – подчеркнул лидер спортивного движения «Уличная Атлетика» Андрей Нагибин.

«Несмотря на то, что моросит дождь нам это не помеха! Наоборот, нет этой изнывающей жары, настроение замечательное, мы получили большой заряд бодрости и адреналина», – поделилась эмоциями участница Ирина Панкратова.

Каждый любитель, участвовавший в велопараде и велогонке, получил стартовый пакет с личным номером, фирменной футболкой и медалью финишера. Зафиксировать результаты участников и точно определить победителей помог электронный хронометраж. Победители в абсолютной и возрастных категориях были награждены грамотами и призовыми медалями.

Самому юному участнику было всего 6 лет, а самому возрастному 68 лет. Победителями велогонки в абсолютной категории на дистанции в 20 км стали Вероника Фатьянова и Сергей Кузнецов.

В рамках второй части фестиваля прошёл круглый стол по вопросам развития уличной культуры и спорта на территории Новотроицка. Это была встреча администрации города с хедлайнерами проекта и молодёжью для построения диалога и принятия общих решений по развитию индустрии. Сразу после встречи стартовал праздник молодежной культуры и спорта.

В программе – множество интересных локаций, где каждый участник и гость смог найти для себя что-то интересное и полезное. Для гостей #НОВОТРОИЦКНАСПОРТЕ участники подготовили показательные выступления, такие как: футбольный и баскетбольный фристайл, мастер-шоу BMX и самокаты (экстрим), воркаут.

«Как здорово, что все сегодня собрались! Наши теплые сердца растопили погоду, до финиша фестиваля все было здорово», – прокомментировал руководитель АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» Максим Можилов.

«У нас есть большие планы впереди, Новотроицк будет развиваться, Новотроицк меняется. Новотроицк –активный, Новотроицк – спортивный!», – отметил заместитель главы по социальным вопросам Дмитрий Буфетов.

«Я уже посетил локации BMX, брейк-данс, панна-футбол. Сейчас в мастерской приобрету сумочку жене в подарок. В целом организация мероприятия хорошая, классная и интересная. Для нашего города – это что-то новенькое и необычное», – поделился участник фестиваля Антон Иванов.

Соревнования прошли в 5 дисциплинах: брейк-данс, воркаут, экстрим (самокат и ВМХ), панна-футбол, стритбол. А также прошел турнир по игре «Камень, ножницы, бумага». Вели работу тематические зоны и мастер-классы:

«Стрит-арт» – на площадке был создан арт-объект, который теперь будет украшать площадку и напоминать жителям о фестивале #НОВОТРОИЦКНАСПОРТЕ,

«Маркет молодых» – здесь юные предприниматели представили свои товары и услуги,

«Детская локация» – семьи с детьми смогли интересно провести время: нанести аквагрим, временное тату, изготовить значки, шары или картины.

«Лаунж-зона» – каждый желающий здесь мог отдохнуть в удобных условиях.

Результаты заездов, фото и видео материалы размещены в официальном аккаунте организатора: https://vk.com/sportcenterrussia.

СПРАВКА:

Фестиваль #НОВОТРОИЦКНАСПОРТЕ прошел по инициативе и при финансовой поддержке комбината «Уральская Сталь» для популяризации спорта здорового образа жизни среди молодежи. Организован командой спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» при поддержке администрации города Новотроицк.

АО «Уральская Сталь» – один из ведущих производителей мостовой стали российского рынка, листового проката, непрерывнолитой стальной заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна. Новотроицкий металлургический комбинат производит более 100 марок стали, среди них уникальные: атмосферостойкие, коррозионностойкие, водородостойкие, огнестойкие и криогенные. Освоил производство биметалла по прогрессивной технологии пакетной прокатки слоя из нержавеющей стали с базовым слоем из углеродистой низколегированной стали.

Официальный сайт: https://uralsteel.com/

Команда спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» улучшают качество жизни людей с помощью доступного спорта, через сохранение и укрепление их здоровья. Используя главный инструмент – спорт, разрабатывают и реализуют социально-массовые спортивные проекты и мероприятия в малых городах России.