Упрощение покупки билетов на экспресс до курорта «Соленые озера»

С 1 июля 2024 года процесс приобретения билетов на поезд Оренбург – Илецк-1 станет проще

С 1 июля 2024 года процесс приобретения билетов на скоростной пригородный поезд Оренбург – Илецк-1, курсирующий к популярному курорту «Соленые озера», станет значительно проще.

Ранее для покупки билета и посадки в поезд требовалось предъявление документа, удостоверяющего личность (паспорта). Теперь эта необходимость отпадает. Проездные документы будут оформляться аналогично обычным пригородным поездам, а пассажиры смогут занимать любые свободные места при посадке.

График работы в летнем сезоне

В текущем летнем сезоне скоростной состав Оренбург – Илецк-1 функционирует с 1 июня по 8 сентября в режиме экспресса по выходным и праздничным дням. Этот маршрут предоставляет жителям и гостям региона возможность совершать однодневные поездки на известный курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке, отправляясь из Оренбурга утром и возвращаясь вечером.

Расписание поездов Пригородный поезд №7156 отправляется из Оренбурга в 10:30 и прибывает на станцию Илецк-1 в 11:40. Обратный рейс №7155 стартует со станции Илецк-1 в 18:50 и достигает Оренбурга в 20:00. Поезда следуют без промежуточных остановок, время в пути составляет 1 час 10 минут.

Жителям Оренбургской области предоставляется возможность выразить свои предложения касательно расписания поезда, приняв участие в специальном опросе Свердловской пригородной компании по предоставленной ссылке.

Стоимость проезда и покупка билетов Приобрести проездные документы можно как в пригородных кассах, так и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Стоимость проезда по полному маршруту составляет 198 рублей.