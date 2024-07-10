Уральская Сталь вновь повышает зарплаты своих металлургов

На Уральской Стали (входит в Группу компаний «Уральская Сталь» совместно с Загорским трубным заводом) по решению генерального директора управляющей компании «Уральская Сталь» Дениса Сафина с 1 июля 2024 года повышаются заработные платы.

Как и в прошлом году будет применён дифференцированный подход: заработные платы менее 80 тыс. рублей будут проиндексированы на 12%, свыше указанного размера – от 5% до 7%.

На сегодня по уровню доходов сотрудников комбинат находится в числе российских лидеров горно-металлургической отрасли. Выплачиваются премии по итогам работы за год, за производственные результаты, за содействие рационализаторству и операционные улучшения. Система мотивации направлена на рост эффективности, качества и безопасности труда, является стимулом повышения мотивации работников к внедрению улучшений.

Кроме того, на предприятии действует один из лучших социальных пакетов в отрасли. Заботу о здоровье металлургов обеспечивают сильная собственная медицинская база, выделяются путевки на оздоровление и отдых, в том числе для их детей и ветеранов. Ежемесячно выплачиваются пособия своим пенсионерам, а сотрудникам оказывается материальную помощь в сложных жизненных ситуациях и в связи с особыми датами.