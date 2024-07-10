Суды поддержали Оренбургское УФАС в споре с региональным оператором ООО «Природа»

Спор между региональным оператором и антимонопольным органом завершился окончательным решением кассационной инстанции.

После судебных разбирательств в трех инстанциях было подтверждено, что Оренбургское УФАС было правомочно признать ООО «Природа» виновным в нарушении антимонопольного законодательства. Этот спор начался в июле 2022 года, когда региональный оператор прекратил вывоз твердых коммунальных отходов из нескольких районов Оренбурга без объективных причин, что привело к обращению руководителей данных территорий в антимонопольную службу.

После проведенных слушаний судами различных инстанций, кассационная инстанция пришла к заключению о том, что региональный оператор нарушил законодательство, действуя без необходимых юридических оснований. Это привело к серьезному нарушению прав потребителей и антимонопольного законодательства. Таким образом, решение Оренбургского УФАС о наказании ООО «Природа» было подтверждено и признано законным всеми судебными инстанциями.