Орск в эпицентре критики: губернатор требует ускорить выплаты пострадавшим от паводка

Оренбуржцы активно подают заявления на получение выплат по капремонту и утрате жилья, вызванной июльским паводком. Однако, темпы обработки заявлений в Орске вызвали резкую критику со стороны губернатора Дениса Паслера, который назвал ситуацию «безобразной».

На заседании регионального правительства 26 октября губернатор подчеркнул, что за прошедший день в Орске не рассмотрено ни одного заявления на выплаты. Паслер выразил недовольство темпами работы и потребовал от первого заместителя главы Орска Евгения Новикова срочно ускорить процесс. В случае необходимости, губернатор порекомендовал заменить кадры, которые не справляются с поставленными задачами. На ближайшем заседании правительства главе региона доложат о прогрессе в обработке заявок.

Эта ситуация накладывает тень на уже непростой период для Орска. Напомним, что 5 июля Денис Паслер отправил в отставку мэра Орска Василия Козупицу. Его обязанности временно исполняет Артем Воробьев. 24 октября пройдет конкурс на должность градоначальника.

В целом, по программе выплат на капремонт домов ожидают 15507 оренбуржцев, одобрена 4041 заявка. Деньги уже начали перечислять. Также продолжают приниматься обращения на получение компенсации по утрате жилья. Оренбуржцы смогут получить эти средства со следующей недели.

В связи с паводком Правительство РФ приняло решение о проиндексации выплат пострадавшим. Например, единовременную матпомощь в 10 тыс. рублей увеличат до 15 000 рублей. За утрату имущества вместо 50 тыс. и 100 тыс. рублей будут выплачивать 75 и 150 тыс. рублей соответственно на каждого пострадавшего.

Ситуация в Орске подчеркивает важность оперативной и эффективной работы властей в условиях чрезвычайных ситуаций. Необходима прозрачность и четкая коммуникация с населением, чтобы обеспечить своевременную и справедливую помощь всем пострадавшим.