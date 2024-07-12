Уральская Сталь готова отметить День металлурга-2024

На комбинате «Уральская Сталь» (входит в Группу компаний «Уральская Сталь» совместно с Загорским трубным заводом) подготовлена обширная праздничная программа, посвященная Дню металлурга.

Череду предпраздничных мероприятий 6 июля открыл турнир по пейнтболу, в котором приняли участие 6 сборных команд металлургов. 13 июля спортсмены ХК «Уральская Сталь» в Сергиевом Посаде сыграют с хоккеистами ЗТЗ, ЧТПЗ и ММК. С 15 июля на стадионе «Юность» работники предприятия будут соревноваться в турнирах по футболу, волейболу и стритболу, а 16 июля примут участие в спортивно-развлекательной эстафете, посвященной Дню металлурга. Предусмотрены спортпрограммы для пенсионеров комбината и ребят, отдыхающих в лагере «Родник».

17 июля в Ледовом дворце «Победа» состоится Гала-концерт корпоративного конкурса «Стальная королева». Металлурги определят самую красивую и артистичную девушку предприятия.

16 июля руководители предприятия поздравят своих пенсионеров в Совете ветеранов комбината. 17, 18 и 19 июля торжественные мероприятия пройдут в актовом зале управления, где приятными подарками металлургам станут выступления артистов и творческих коллективов города. В эти дни корпоративными, городскими и отраслевыми наградами будет отмечено более 300 работников Уральской Стали.

В субботу 20 июля с 16:00 до 18.00 в сквере на площади Ленина пройдет праздничная детская концертно-развлекательная программа с участием творческого коллектива продюсерского центра «Нота», аниматоров, проведением конкурсов, викторин и мастер-классов, а также танцевальное Мини-диско от Уральской Стали. В этот день кульминационным событием празднования станет поздравление металлургов руководителями области, города и Уральской Стали на стадионе «Металлург». Мероприятие начнется в 18.30 и продолжится Парадом звезд российской эстрады. Для новотройчан и гостей города выступят: московская кавер-группа UNIVERSAL, Ёлка, Мари Краймбрери и Niletto. В 23.15 программа закончится красочным салютом. +0