Уникальный Мультиспортивный инклюзивный фестиваль в Новотроицке

Комбинат «Уральская Сталь» и команда Центра развития и популяризации физической культуры и спорта проведут уникальный Мультиспортивный инклюзивный фестиваль.

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») и команда спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» подготовили Мультиспортивный инклюзивный фестиваль «Уличная Атлетика».

3 августа в Новотроицке пройдет спортивный праздник, где люди с разными физическими возможностями смогут продемонстрировать свои спортивные навыки и просто интересно провести время. В рамках фестиваля пройдут соревнования по нескольким видам спорта, а также спортивные активности, адаптированные для участников с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы предусмотрят равные условия для всех участников, независимо от их физических возможностей.

В программе фестиваля запланировано:

Турнир «Уличная Атлетика» : выявление общей физической и функциональной подготовки атлетов-любителей в командном зачете. Необходимо собрать мужскую, женскую или смешанную команду из 5 спортсменов.

: выявление общей физической и функциональной подготовки атлетов-любителей в командном зачете. Необходимо собрать мужскую, женскую или смешанную команду из 5 спортсменов. Турнир по силовому экстриму : выполнение упражнений с гантелями, грифом «Техас», «Прогулка фермера», «Аксель» и другие. Приглашенный гость — спортивный видеоблогер, обладатель 4 мировых рекордов Денис Вовк .

: выполнение упражнений с гантелями, грифом «Техас», «Прогулка фермера», «Аксель» и другие. Приглашенный гость — спортивный видеоблогер, обладатель 4 мировых рекордов . Рекорд России по «Берпи» : массовое выполнение упражнения «Берпи» всеми желающими независимо от их физических возможностей.

: массовое выполнение упражнения «Берпи» всеми желающими независимо от их физических возможностей. Инклюзивная площадка : участие в соревнованиях по дартсу, пауэрлифтингу (двоеборье), русскому жиму, армрестлингу и в различных настольных играх: джаккало, шаффлборд, кронхол, гольф.

: участие в соревнованиях по дартсу, пауэрлифтингу (двоеборье), русскому жиму, армрестлингу и в различных настольных играх: джаккало, шаффлборд, кронхол, гольф. Армрестлинг : зрелищное состязание для всех желающих показать свою силу и мастерство.

: зрелищное состязание для всех желающих показать свою силу и мастерство. Двоеборье «Становая тяга и жим» : демонстрация тяжелоатлетами техничных упражнений одного из видов пауэрлифтинга.

: демонстрация тяжелоатлетами техничных упражнений одного из видов пауэрлифтинга. Гиревой спорт : состязание силачей в поднятии тяжестей.

: состязание силачей в поднятии тяжестей. Тестирование по общей физической подготовке «Уличная атлетика» при грантовой поддержке Министерства спорта, в рамках Федерального проекта «СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ».

при грантовой поддержке Министерства спорта, в рамках Федерального проекта «СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ». Показательные выступления : от акробатического коллектива и спортсменов гиревого спорта.

: от акробатического коллектива и спортсменов гиревого спорта. Детская площадка: с развлечениями и активностями.

Участие в соревнованиях

Для участия в соревнованиях на фестивале «Уличная Атлетика» необходимо выполнить два простых действия:

Завести личный кабинет на сайте https://streetathletics.ru Зарегистрироваться на интересующий вид соревнований на странице мероприятия https://streetathletics.ru/events/multisportivnyi-festival-ulichnaia-atletika

По словам лидера движения «Уличная атлетика» Андрея Нагибина:

«Задача спортивного Движения «Уличная атлетика» – это вовлечение 10 000 жителей городов России в этом году в систематические занятия физической культурой и спортом через включение в тестирование уровня физической подготовленности, распространение методических пособий по организации самостоятельных тренировок на уличных спортивных площадках, развитие любительских спортивных сообществ, клубов по общей физической подготовке «Уличная атлетика»».

Организаторы:

Фестиваль «Уличная Атлетика» пройдет по инициативе и при финансовой поддержке комбината «Уральская Сталь» для популяризации спорта здорового образа жизни среди молодежи. Организован командой спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» при поддержке администрации города Новотроицк.

АО «Уральская Сталь» – один из ведущих производителей мостовой стали российского рынка, листового проката, непрерывнолитой стальной заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна. Официальный сайт: https://uralsteel.com

Команда спортивных менеджеров АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» – финалисты Международной премии #МЫВМЕСТЕ – 2022 года, улучшают качество жизни людей с помощью доступного спорта, через сохранение и укрепление их здоровья. Подробнее на https://vk.com/sportcenterrussia

«Уличная Атлетика»: спортивное движение, нацеленное на создание эффективных тренировок по общей физической подготовке на уличных спортивных площадках, спортивное сообщество единомышленников, атлетов, любителей двигательной активности на свежем воздухе. Подробнее на https://vk.com/streetathleticsru

0+