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23 марта 2020 г.

Прокуратура направила в суд уголовное дело о массовом отравлении в суши-баре

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Гайская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя управляющего городского суши-бара. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

По версии следственных органов, в феврале 2019 года 46 посетителей заведения общественного питания были заражены инфекционным заболеванием «сальмонеллез», в связи с чем массово обращались за медицинской помощью.

Как выяснилось, обвиняемая надлежащим образом не выполнила свои обязанности и не проконтролировала состояние помещений бара, соблюдение требований производственной санитарии и гигиены, режима мытья кухонной посуды и технологии приготовления блюд. В итоге допущенные нарушения способствовали распространению инфекции.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гайский городской суд для рассмотрения по существу.

На сегодняшний день 10 пострадавших самостоятельно взыскали компенсацию морального вреда в связи с причинением ущерба здоровью. Ее общая сумма превысила 200 тыс. рублей.

По окончании рассмотрения дела прокуратура решит вопрос о взыскании компенсационных выплат в пользу граждан отдельных категорий, не способных осуществлять свою защиту в суде самостоятельно.

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