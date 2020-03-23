Муниципальное учреждение и его руководитель оштрафованы за трудоустройство экс-сотрудницы пенсионного фонда

По постановлениям прокуратуры Грачевского района к административной ответственности по с. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного или муниципального служащего) привлечены Центр развития творчества детей и юношества, а также его директор.

Установлено, что в учреждение без предусмотренного законодательством уведомления бывшего работодателя была трудоустроена бывший сотрудник территориального отделения Пенсионного фонда России.

За допущенные нарушения антикоррупционных требований юридическое лицо и его руководитель привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. и 20 тыс. рублей.

Постановления в законную силу не вступили