Возбуждено уголовное дело о загрязнении воздуха в Оренбурге

По требованию Оренбургской природоохранной межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ по факту загрязнения атмосферного воздуха в г. Оренбурге 22-23 февраля 2020года.

По версии органов дознания, в указанный период специализированной лабораторией ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области» выявлены превышения норм предельно допустимой концентрации сероводорода в г. Оренбурге в 1,5 – 4,8 раза, что вызвало обоснованные жалобы граждан.

Ход расследования указанного уголовного дела контролируется специализированной прокуратурой.