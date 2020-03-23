При поддержке Металлоинвеста в Новотроицке вновь стартует акция памяти

В преддверии 75-ой годовщины Дня Победы при поддержке Металлоинвеста в лице Уральской Стали в Новотроицке вновь запускается социальная акция «В наших сердцах».

Проект ежегодно проводится в канун Дня Победы с 2013 года по инициативе и финансовой поддержке Уральской Стали. «В наших сердцах» — это дань уважения фронтовикам, которые не дожили до приближающейся годовщины Великой Победы.

В этом году акция памяти продолжается при активном участии новотроицкого музейно-выставочного комплекса. Фотоснимки фронтовиков здесь принимают до 17 апреля в рабочие дни с 9 до 17.00. Учреждение находится по адресу ул. Советская-82 слева от городской администрации.

При передаче фотографии для сканирования работнику музея необходимо сообщить фамилию, имя, отчество и годы жизни фронтовика, в каких сражениях участвовал, а также фамилию семьи, предоставившей информацию. Заявители несут ответственность за достоверность и корректность данных.

Как и в прошлые годы, собранный материал будет размещен на Стене памяти, которая в канун Дня Победы появится на площади перед зданием городской администрации. 9 мая здесь новотройчане смогут возложить цветы, зажечь свечи и почтить память героев минутой молчания.