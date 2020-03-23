23 марта: новых случаев заражения коронавирусом в Оренбуржье не выявлено

По последней информации регионального штаба, новых случаев заражения коронавирусом в Оренбуржье не выявлено.

23 марта, под наблюдением медицинских работников в регионе находятся 1013 человек, прибывших на территорию Оренбургской области из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.

Все здоровы, находятся на домашнем режиме под контролем медицинских работников в течение 14 дней. 81 человек снят с карантина.

20 оренбуржцев находятся в инфекционных стационарах в боксированных палатах, 18 из них — с ОРЗ в удовлетворительном состоянии, ещё 2 – здоровые, контактные.

Лабораторно подтвержден один случай коронавирусной инфекции у жителя Бузулука. Пациент получает лечение, проходит обследование. Состояние стабильное, удовлетворительное.

Более 1 280 инфекционных коек подготовлено в Оренбургской области в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Медицинские организации области имеют 542 аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), 1 аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

В лечебных учреждениях организован запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты.