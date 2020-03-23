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24 марта 2020 г.

В Оренбурге каждый день дезинфицируют муниципальные автобусы и троллейбусы.

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В Оренбурге каждый день дезинфицируют муниципальные автобусы и троллейбусы.

В целях недопущения распространения коронавируса каждый из 160 автобусов и 61 троллейбуса обрабатывают внутри дезинфицирующим средством: используется 60-процентный хлорный...
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23 марта: новых случаев заражения коронавирусом в Оренбуржье не выявлено

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В целях недопущения распространения коронавируса каждый из 160 автобусов и 61 троллейбуса обрабатывают внутри дезинфицирующим средством: используется 60-процентный хлорный раствор.

Кондукторский состав протирает поручни, ручки сидений, панели салона автобусов. Сотрудники работают в масках.
Усилен предрейсовый и послерейсовый медицинский контроль водительского и кондукторского состава. Медики проверяют, нет ли у работников симптомов ОРВИ, измеряют температуру. Сам здравпункт также регулярно обрабатывается хлорсодержащими дезинфицирующими средствами.

Частным перевозчикам областного центра тоже рекомендовано усилить меры профилактики и организовать санитарную обработку автобусов.

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Главное

В Оренбурге каждый день дезинфицируют муниципальные автобусы и троллейбусы.

В целях недопущения распространения коронавируса каждый из 160 автобусов и 61 троллейбуса обрабатывают внутри дезинфицирующим средством: используется 60-процентный хлорный раствор. Кондукторский состав протирает поручни, ручки...
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23 марта: новых случаев заражения коронавирусом в Оренбуржье не выявлено

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