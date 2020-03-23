Группа компаний «Армада» проводит все необходимые профилактические меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции

Какие меры, предпринимают в в мегамолл Армада и ТРЦ Армада 2 по недопущению коронавирусной инфекции?

Мегамолл “Армада” и торгово-развлекательный центр “Армада 2” работают в штатном режиме с 10:00 до 22:00

Приоритетом группы компаний “Армада” является здоровье и безопасность посетителей, поэтому мы проводим все необходимые меры по профилактике распространения коронавируса. Мы действуем в полном соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, Минздрава России, Министерства здравоохранения Оренбургской области, Роспотребнадзора и других государственных контролирующих органов.

Мы внимательно следим за ситуацией, связанной с распространением коронавируса, поэтому в дополнение к стандартной работе по обеспечению санитарно-гигиенических норм, мы ввели комплекс профилактических мероприятий.

1. Введен усиленный режим работы клининговых служб:

а) Мы увеличили частоту и интенсивность уборки и дезинфекции мест общего пользования и магазинов. Утром перед открытием проводится уборка и дезинфекция, а затем каждые два часа подвергаются обеззараживанию поручни, дверные ручки, панели вызова лифта и другие поверхности. В течение работы комплекса обеспечивается ежечасная санитарная обработка поверхностей.

б) При уборке всего комплекса используем специальные хлорсодержащие средства для уменьшения риска заражения инфекциями. Ими обрабатываем полы, туалеты и комнаты матери и ребенка.

в) Каждый час проводим дезинфекцию столов, стульев и других поверхностей в Галерее еды, на фуд-корте и в зонах отдыха. Осуществляем контроль за арендаторами фудкорта на предмет использования ими одноразовой посуды и соблюдения всех санитарных норм.

г) Проводим работу с арендаторами по обеззараживанию помещений магазинов.

2. Вентиляционные системы переведены в усиленный режим работы. Увеличена кратность воздухообмена в часы работы комплекса и проводится систематическая аэрация воздуха в галереях. В самое ближайшее время на вентиляционное оборудование будут установлены специальные лампы, обеззараживающие воздух.

3. Введены профилактические меры, снижающие потенциальный риск заражения:

а) Проводим «утренний фильтр» сотрудников на предмет выявления признаков респираторных заболеваний, в том числе повышенной температуры тела. Не допускаем к работе сотрудников, прибывших на территорию РФ из других стран в течение 14 дней.

б) Во всех туалетах комплексов установлены диспенсеры с антибактериальным мылом.

в) Отменены все массовые мероприятия с количеством участников более 50 человек.

г) Информируем сотрудников и покупателей посредством внутреннего радио, сайта и социальных сетей о профилактических мерах и необходимости соблюдения правил личной гигиены для снижения потенциального риска заражения.

д) В крупных гипермаркетах “Лента” и “Детский мир” на пол наклеены ограничительные метки с безопасным расстоянием в один метр и просьбой соблюдать дистанцию. В «Оптик сити» оправы и витрины дезинфицируются с помощью препарата Трилокс. «Жуки парк» закупили антисептики для общего пользования.

Группа компаний “Армада” находится в постоянном контакте с органами власти и будет принимать все необходимые меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Мы желаем всем здоровья и напоминаем, что лучший способ не допустить распространения инфекции – мыть руки и соблюдать правила респираторной гигиены. Для получения актуальной информации, пожалуйста, сверяйтесь с нашим официальным сайтом и страницами в социальных сетях.