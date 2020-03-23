Прокуратура добивается возвращения работникам лесхоза долгов по заработной плате

Прокурор Кваркенского района направил в суд заявления о взыскании в пользу четырех работников ГУП Оренбургской области «Кваркенский лесхоз» задолженности по заработной плате.

Проведенная прокурорская проверка выявила факт невыплаты трудящимся последние три месяца заработной платы. В результате незаконных действий работодателя образовалась задолженность в сумме более 160 тыс. рублей.

Добиваясь защиты нарушенных трудовых прав граждан, прокурор поставил вопрос о погашении долгов в судебном порядке. Суд согласился с позицией надзорного ведомства и взыскал с работодателя сумму задолженности и компенсацию за задержку оплаты труда.

Решения суда в законную силу не вступили.