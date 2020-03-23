В Орске возбуждены уголовные дела о невыплате заработной платы

Следственными органами г. Орска по материалам органов прокуратуры возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Проверка прокуратуры Октябрьского района г. Орска выявила факт невыплаты работнику одной из организаций заработной платы на протяжении 5 месяцев – с сентября 2019 года по январь 2020 года. Общая сумма долга составила более 125 тыс. рублей.

Также прокуратура Октябрьского района г. Орска добилась возбуждения аналогичного уголовного дела в связи с невыплатой сотруднику другой фирмы заработка в сумме более 100 тыс. рублей в период с июня 2018 года по январь 2019 года.

В настоящее время органы прокуратуры контролируют ход расследования указанных уголовных дел.