Профсоюзы обратились в минздрав по ситуации с нехваткой масок и антисептиков

Президиум Федерации профсоюзов Оренбургской области провел 20 марта первое онлайн-заседание в режиме противодействия коронавирусу. Одним из центральных вопросов повестки стало обеспечение безопасности сотрудников на рабочих местах в условиях нехватки в аптеках масок и средств дезинфекции. Профсоюзное сообщество приняло решение направить соответствующий запрос в региональный минздрав.

— Главное для нас сегодня – сохранить работоспособность организаций в условиях режима противодействия коронавирусу. Четко придерживаться всех инструкций Роспотребнадзора… Но как это сделать, если в регионе наблюдается нехватка масок, антисептиков и приборов для дезинфекции? Это подтверждают и люди с мест, — отметил председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков. — Именно поэтому Президиум принял решение обратиться в областной минздрав за разъяснением ситуации.

В целом на онлайн-заседании представители аппарата ФПО и руководители областных организаций рассмотрели 10 вопросов, в их числе отчет об условиях труда, предстоящее голосование по поправкам в Конституцию и сентябрьские муниципальные выборы.

Кроме того, в связи со сложившейся эпидобстановкой, Президиум рассмотрел возможность проведения очередного Совета ФПО также в дистанционном режиме.