Открылся агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим во время борьбы с коронавирусом

На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости.

Сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения.

Проекты на сайте мывместе2020.рф распределены по тематическим блокам с информацией, как и где можно воспользоваться услугами.

В разделе «Предложить помощь» организации могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, – продуктах, средствах и услугах.

Любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка «Стать волонтером») и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах. Узнать о новых проектах и о том, кто присоединился к акции можно из новостной ленты добрых дел.

Ранее Общероссийский народный фронт совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров объявили об открытии добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах.