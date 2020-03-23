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23 марта 2020 г.

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Открылся агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим во время борьбы с коронавирусом

На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. Сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют...
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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости.

Сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения.

Проекты на сайте мывместе2020.рф распределены по тематическим блокам с информацией, как и где можно воспользоваться услугами.

В разделе «Предложить помощь» организации могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, – продуктах, средствах и услугах.

Любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка «Стать волонтером») и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах. Узнать о новых проектах и о том, кто присоединился к акции можно из новостной ленты добрых дел.

Ранее Общероссийский народный фронт совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров объявили об открытии добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах.

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