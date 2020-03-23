22 марта, новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Оренбургской области не выявлено

- Под наблюдением медицинских работников находятся 914 человека, прибывших на территорию Оренбургской области из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.
- Все здоровы, находятся на домашнем режиме под контролем медицинских работников в течение 14 дней. 81 человек снят с карантина.
- 20 человек находятся в инфекционных стационарах в боксированных палатах. 17 из них — с ОРЗ в удовлетворительном состоянии, 3 – здоровые, контактные.
- Лабораторно подтвержден один случай коронавирусной инфекции у жителя Бузулука. Пациент получает лечение, проходит обследование. Состояние стабильное, удовлетворительное.
- Более 1 280 инфекционных коек подготовлено в Оренбургской области в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Медицинские организации области имеют 542 аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), 1 аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
- В лечебных учреждениях организован запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поблагодарил всех оренбуржцев, которые провели минувшие выходные у себя дома. Губернатор попросил избегать массовых мероприятий из-за распространения коронавируса.