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23 марта 2020 г.

22 марта, новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Оренбургской области не выявлено

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23 марта: новых случаев заражения коронавирусом в Оренбуржье не выявлено

По последней информации регионального штаба, новых случаев заражения коронавирусом в Оренбуржье не выявлено. 23 марта, под наблюдением медицинских работников в...
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Профсоюзы обратились в минздрав по ситуации с нехваткой масок и антисептиков

Президиум Федерации профсоюзов Оренбургской области провел 20 марта первое онлайн-заседание в режиме противодействия коронавирусу. Одним из центральных вопросов повестки...
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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья
  • Под наблюдением медицинских работников находятся 914 человека, прибывших на территорию Оренбургской области из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.
  • Все здоровы, находятся на домашнем режиме под контролем медицинских работников в течение 14 дней. 81 человек снят с карантина.
  • 20 человек находятся в инфекционных стационарах в боксированных палатах. 17 из них — с ОРЗ в удовлетворительном состоянии, 3 – здоровые, контактные.
  • Лабораторно подтвержден один случай коронавирусной инфекции у жителя Бузулука. Пациент получает лечение, проходит обследование. Состояние стабильное, удовлетворительное.
  • Более 1 280 инфекционных коек подготовлено в Оренбургской области в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Медицинские организации области имеют 542 аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), 1 аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
  • В лечебных учреждениях организован запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты.

    • Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поблагодарил всех оренбуржцев, которые провели минувшие выходные у себя дома. Губернатор попросил избегать массовых мероприятий из-за распространения коронавируса.

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