ДТП на Терешковой: водитель и пассажир десятки погибли на месте

Сегодня ночью на улице Терешковой, в районе поста ГИБДД произошло серьезное ДТП.

ВАЗ-2110 врезался в отбойник, после этого машину отбросило в проезжающий автомобиль. Водитель и пассажир десятки погибли на месте.

Официально:

Сотрудниками полиции установлено, что 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение.

После чего допустил столкновение с автомобилем Datsun и Hyundai Solaris.

В результате ДТП погибли водитель и 22-летняя девушка-пассажир автомобиля ВАЗ-2110.

В настоящее время проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Фотографии с места ДТП:

Оренбург. ДТП. улица Терешковой. 22 марта 2020 года