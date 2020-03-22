ДТП на Терешковой: водитель и пассажир десятки погибли на месте

Сегодня ночью на улице Терешковой, в районе поста ГИБДД произошло серьезное ДТП.
ВАЗ-2110 врезался в отбойник, после этого машину отбросило в проезжающий автомобиль. Водитель и пассажир десятки погибли на месте.
Официально:
Сотрудниками полиции установлено, что 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение.
После чего допустил столкновение с автомобилем Datsun и Hyundai Solaris.
В результате ДТП погибли водитель и 22-летняя девушка-пассажир автомобиля ВАЗ-2110.
В настоящее время проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
Фотографии с места ДТП:
Оренбург. ДТП. улица Терешковой. 22 марта 2020 года