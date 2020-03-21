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21 марта 2020 г.

Специалисты оценивают ситуацию по заболеваемости вирусными инфекциями в Новотроицке как неблагополучную

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Меры по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции были обсуждены на заседании городской санитарно-противоэпидемической комиссии, состоявшемся в администрации Новотроицка под председательством заместителя главы города по социальным вопросам Татьяны Рузановой.

По сообщению представителя Орского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Марины Рябовой, общая обстановка по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в городе оценивается как неблагополучная. Продолжают регистрироваться положительные находки по гриппу – за минувшую неделю было обнаружено 4 случая, все – грипп А (Н1N1). Заболеваемость внебольничной пневмонией остается стабильной, у детей регистрируются единичные случаи. На коронавирус тестируются все заболевшие пневмонией. Те, у кого ОРВИ, проверяются выборочно, по предписанию Роспотребнадзора. Короновирусной инфекции в Новотроицке не зафиксировано. Однако на день проведения комиссии 16 человек находились на режиме самоизоляции. Все они вернулись из стран, где отмечены случаи этого заболевания, и оттуда горожане продолжают прибывать. На данный момент в городе их более 20. Проведенные анализы не выявили ни у кого новой инфекции, но положенные 14 дней эти граждане должны находиться на карантине. И как раз с этим, как отметила Марина Рябова, и ее поддержала госпитальный эпидемиолог больницы скорой медицинской помощи Новотроицка Ирина Рябова, имеется проблема. Многие прибывшие из зарубежных поездок новотройчане не осознают серьезности положения и безответственно относятся к соблюдению домашнего карантинного режима.

Некоторых медики и вовсе не могут найти, чтобы провести тест на коронавирус. Теперь в их поиске к врачам подключится полиция. Кроме того, на уровне области рассматривается вопрос о создании в Новотроицке обсерватора для медицинского наблюдения за здоровыми, но временно изолированными гражданами, которые вернулись из поездок или были в контакте с больными.

Еще одна проблема – нехватка средств индивидуальной защиты. Одноразовых медицинских масок нет не только в аптеках города, но и в больнице скорой медицинской помощи. Имеющийся там запас распределили между отделениями скорой помощи, акушерским и инфекционным. В остальных подразделениях используют многоразовые маски с соблюдением режима их кипячения. Детская больница масками и необходимыми средствами защиты и дезинфекции обеспечена.

Анна Симонова.

Источник Гвардеец труда
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