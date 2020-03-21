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21 марта 2020 г.

В Оренбуржье на домашнем карантине находятся 813 человека. 21 марта

Медицинскую помощь готовы оказать 728 врачей и более 10 000 медсестёр

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Главное

В Оренбуржье на домашнем карантине находятся 813 человека. 21 марта

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

На 21 марта не выявили новых случаев коронавируса.

  • В Оренбуржье под наблюдением 813 человека, приехавших из-за границы. Все они прибыли в нашу область из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса.
  • 14 человек находятся в инфекционных стационарах в боксированных палатах. 9 из них – с клиникой ОРЗ в удовлетворительном состоянии, 5 – здоровые контактные.

Первый в Оренбуржье заболевший коронавирусом бузулучанин прилетел из Европы в Самару на прошлой неделе, когда самарский аэропорт Курумоч ещё не передавал сведения о прилетевших из-за рубежа пассажирах по расширенному списку неблагополучных стран. Этот пациент получает лечение, находится в стабильном удовлетворительном состоянии.

Более 1 280 инфекционных коек подготовлено в Оренбургской области на случай распространения коронавируса. Медицинские организации области имеют 542 аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), 1 аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

В лечебных учреждениях организован запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты.

Медицинскую помощь готовы оказать 728 врачей и более 10 000 медсестёр, сообщает Газета Оренбуржье.

ИсточникГазета Оренбуржье
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