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21 марта 2020 г.

В Оренбурге и Оренбургском районе за сутки с лицевых счетов похитили более 1 миллиона рублей

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В Оренбурге и Оренбургском районе за сутки с лицевых счетов похитили более 1 миллиона рублей

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В Оренбурге и Оренбургском районе за сутки зафиксировано 9 фактов хищения денежных средств с лицевых счетов.

За минувшие сутки на территории города Оренбурга и Оренбургского района зарегистрировано 9 фактов хищения денежных средств с лицевых счетов граждан. Общая сумма ущерба потерпевшим составила 1 165 100 рублей.

Так, в дежурную часть отдела полиции №5 МУ МВД России «Оренбургское» обратилась 70-летняя жительница областного центра, которая сообщила, что неизвестные похитили 341 000 рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудником службы безопасности банка и сообщила, что злоумышленники пытаются похитить с ее лицевого счета все сбережения. Для предотвращения незаконных действий женщине рекомендовали снять с карт все сбережения и перевести их на резервный, безопасный счет. Потерпевшая выполнила указания злоумышленницы, обналичила сбережения и в отделении банка перевела 341 000 рублей на счет указанный злоумышленницей, после чего оренбурженка поняла, что деньги похищены и обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уважаемые граждане!

Сотрудники полиции просят быть более внимательными к своим сбережениям. Тщательно проверяйте информацию при перечислении денежных средств. Не передавайте наличные неизвестным лицам. Позаботьтесь о сохранности ваших персональных данных и сведений о банковских картах!

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