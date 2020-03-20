Оренбурженка вернет страховой компании 135 000 рублей

Оренбургский областной суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о взыскании с жительницы областного центра суммы неосновательного обогащения в размере 135 000 рублей.

Напомним, что поводом для судебного разбирательства стали события сентября 2016 года, когда оренбурженка случайно обварилась кипятком в бане, получив ожоги головы, туловища и конечностей. На момент произошедшего жизнь и здоровье женщины были застрахованы по договору страхования от несчастных случаев и болезней.

В связи с наступлением страхового случая, страховая компания, с которой у потерпевшей был заключен договор, выплатила ей возмещение в размере 135 000 рублей.

Спустя некоторое время в отношении оренбурженки возбудили уголовное дело. Приговором суда установлено, что с целью приобретения права на страховую выплату женщина предоставила в страховую компанию заведомо ложные и недостоверные сведения о получении травм в виде термического ожога различных степеней.

Для возврата денежных средств страховая компания была вынуждена обратиться за судебной защитой.

Решением Оренбургского районного суда Оренбургской области исковые требования страховой компании к оренбурженке были удовлетворены частично. С женщины взыскана в качестве неосновательного обогащения сумма в размере 135 000 рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 3 900 рублей.

Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.