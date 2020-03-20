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20 марта 2020 г.

Работникам Уральской Стали представили новые модели спецобуви

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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На Уральской Стали и других предприятиях Металлоинвеста в рамках месячника защиты ног проходят обучающие семинары по подбору, применению и уходу за спецобувью.

До конца марта на комбинатах для ответственных за вопросы охраны труда в структурных подразделениях, а также РСС, имеющих в прямом подчинении рабочих, пройдут встречи с представителями компании-поставщика спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ).

В ходе лекции, недавно прошедшей в управлении охраны труда и промышленной безопасности Уральской Стали, специалист по СИЗ Татьяна Будкова рассказала о материалах, из которых изготавливается спецобувь, защищающая ноги от загрязнений, механических воздействий и влияния других вредных факторов производства.

Металлурги узнали, что для предотвращения проколов острыми предметами современные модели могут комплектоваться сверхпрочными стельками из кевлара. Вместо искусственного или натурального меха в качестве утеплителя производитель стал использовать пакетный утеплитель, состоящий из шерсти, металлизированной плёнки и тинсулейта (лёгкого материала, образованного сплетением тончайших искусственных волокон, которые обеспечивают высокий уровень теплозащиты и стойкость к компрессии).

Работникам Уральской Стали представили новые модели спецобуви
Работникам Уральской Стали представили новые модели спецобуви

Было отмечено, что порядка 90 % рабочей спецобуви, которая закупается для работников предприятий Металлоинвеста, имеет двухслойную подошву. Внутренний слой состоит из полиуретана, обеспечивающего комфорт при ходьбе, наружный — из особого пластика с высокими показателями термодиапазона от -30°С до +120°С.

Лекция сопровождалась показом новых моделей рабочей обуви. В заключении спикер дала рекомендации по правильному подбору, применению и уходу за спецобувью и ответила на вопросы металлургов.

«Полученную информацию в рамках сменно-встречных собраний и диалогов безопасности инженерно-технические работники доведут до каждого работника, — рассказала специалист по СИЗ управления охраны труда и промышленной безопасности Уральской Стали Галина Пучаева. — По результатам месячника защиты ног каждый цех должен будет представить отчёт по результатам проведённых обучающих семинаров и направить свои предложения и замечания по применяемой обуви, учитывая опыт реальной эксплуатации. Работникам это позволит решать возникающие проблемы, а производителям — совершенствовать модели, улучшая эргономичность и повышая степень защиты металлургов».

ИсточникАО «Уральская Сталь»
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