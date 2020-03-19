В Бузулуке выявили первый случай заражения коронавирусом Covid-19

Инфицированный недавно вернулся из поездки в Европу.
В Оренбурге выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа.
«Был протестирован житель Бузулука с подозрением на коронавирус. Анализ показал положительный результат», – сообщила Вице-губернатор Татьяна Савинова.
По её словам, инфицированный недавно вернулся из поездки в Европу. Савинова отметила, что в настоящее время пациент находится под карантином. Его общее состояние оценивается как удовлетворительное.
Под наблюдение взяты члены семьи больного, а также лица, находившиеся с ним в близком контакте.