3 C
Оренбург
19 марта 2020 г.

В Бузулуке выявили первый случай заражения коронавирусом Covid-19

Главное

Главное

В Бузулуке выявили первый случай заражения коронавирусом Covid-19

Инфицированный недавно вернулся из поездки в Европу. В Оренбурге выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. "Был протестирован житель Бузулука с...
Узнать больше
Главное

Биолог СПбГУ рассказал, так ли опасен коронавирус, и почему COVID-19 рано или поздно переболеет вся планета

Эпидемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае превратилась в пандемию: ежедневно регистрируются новые случаи заражения в разных странах. Государства...
Узнать больше
Главное

Металлоинвест предпринимает меры по защите работников от коронавирусной инфекции

Предприятия компании «Металлоинвест» принимают все необходимые меры по защите сотрудников от коронавирусной инфекции. Оперативный штаб во главе с генеральным директором...
Узнать больше
Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Инфицированный недавно вернулся из поездки в Европу.

В Оренбурге выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа.

«Был протестирован житель Бузулука с подозрением на коронавирус. Анализ показал положительный результат», – сообщила Вице-губернатор Татьяна Савинова.

По её словам, инфицированный недавно вернулся из поездки в Европу. Савинова отметила, что в настоящее время пациент находится под карантином. Его общее состояние оценивается как удовлетворительное.

Под наблюдение взяты члены семьи больного, а также лица, находившиеся с ним в близком контакте.

Предыдущая новостьБиолог СПбГУ рассказал, так ли опасен коронавирус, и почему COVID-19 рано или поздно переболеет вся планета

Последние новости

Главное

Биолог СПбГУ рассказал, так ли опасен коронавирус, и почему COVID-19 рано или поздно переболеет вся планета

Эпидемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае превратилась в пандемию: ежедневно регистрируются новые случаи заражения в разных странах. Государства вводят карантинные меры, а обычные...
Узнать больше
Главное

Металлоинвест предпринимает меры по защите работников от коронавирусной инфекции

Предприятия компании «Металлоинвест» принимают все необходимые меры по защите сотрудников от коронавирусной инфекции. Оперативный штаб во главе с генеральным директором УК «Металлоинвест» Андреем Варичевым ежедневно...
Узнать больше
Главное

Налоговые органы Оренбуржья рекомендуют гражданам ограничить посещение налоговых инспекции из-за коронавируса

В целях предупреждения распространения коронавируса налоговые органы рекомендуют максимально ограничить непосредственное посещение налоговых инспекций, перейдя на дистанционное взаимодействие. В связи со сложившейся ситуацией отменены Дни...
Узнать больше
«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Сетевое издание «ОРЕН.РУ / OREN.RU» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 января 2017 года. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 68408.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.