Ранее мы сообщали, что ресторане «Жи-Ши» города Гая произошло массовое отравление посетителей. 7 марта в Гайский районный отдел судебных приставов на исполнение поступил исполнительный документ об административном приостановлении деятельности суши-бара «Жи-Ши». После возбуждения исполнительного производства, судебный пристав-исполнитель незамедлительно выехал по адресу, указанному в исполнительном документе. На момент совершения исполнительных действий, суши-бар не осуществлял предпринимательскую деятельность. Судебные приставы-исполнители опечатали помещения, принадлежащие юридическому лицу сроком на 70 суток, о чем составлен соответствующий акт.