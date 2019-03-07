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7 марта 2019 г.
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Деятельность суши-бара «Жи-Ши» приостановлена на 70 суток

Орен.Ру

Ранее мы сообщали, что ресторане «Жи-Ши» города Гая произошло массовое отравление посетителей. 7 марта в Гайский районный отдел судебных приставов на исполнение поступил исполнительный документ об административном приостановлении деятельности суши-бара «Жи-Ши». После возбуждения исполнительного производства, судебный пристав-исполнитель незамедлительно выехал по адресу, указанному в исполнительном документе. На момент совершения исполнительных действий, суши-бар не осуществлял предпринимательскую деятельность. Судебные приставы-исполнители опечатали помещения, принадлежащие юридическому лицу сроком на 70 суток, о чем составлен соответствующий акт.

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