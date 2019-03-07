Открывая торжественное собрание, управляющий директор АО «Уральская Сталь» Евгений Маслов поблагодарил металлургов за ответственный труд и отметил:
«Комбинат – это наша общая история, общее настоящее и будущее. Вместе нам по плечу любые задачи. Сегодня мы сохраняем и укрепляем позиции по выпуску чугуна, стали и металлопроката. При поддержке Металлоинвеста продолжаем реализовывать программу технического перевооружения и активно участвуем во всех программах, направленных на повышение качества жизни горожан и долгосрочное развитие Новотроицка. Уверен, что наши трудовые достижения станут крепким заделом, чтобы достойно встретить следующий юбилейный для нас год!»
Очередную годовщину со дня основания предприятия металлурги встретили красивыми цифрами. За 64 года комбинат произвел:
- 136 млн тонн кокса,
- 168 млн тонн агломерата,
- почти 150 млн тонн чугуна,
- более 170 млн тонн стали,
- 155 млн тонн проката.
Руководитель предприятия отметил инвестиционные проекты Металлоинвеста, направленные на улучшение экономической эффективности предприятия. Среди ключевых инвестпроектов последних двух лет:
- модернизация машины непрерывного литья заготовок №1 и установки вакуумирования стали в ЭСПЦ,
- запуск высокотехнологичного термического комплекса в листопрокатном цехе.
Среди реализуемых:
- перевод электродуговых печей №1 и 2 ЭСПЦ на новую энергоэкономную и экологичную технологию,
- модернизация доменных печей №2 и 3 с выводом их на максимальную производительность,
Среди перспективных:
- замена котлов высокого давления ТЭЦ на современные агрегаты с высоким КПД,
- возведение нового комплекса ВРУ-6 производительностью 20 тыс. куб. метров технического кислорода в час.
Инвестиции Металлоинвеста в технологическое перевооружение Уральской Стали – лучшее доказательство стабильной и успешной работы предприятия в будущем и гарантия благополучного развития Новотроицка.