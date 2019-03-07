Открывая торжественное собрание, управляющий директор АО «Уральская Сталь» Евгений Маслов поблагодарил металлургов за ответственный труд и отметил:

«Комбинат – это наша общая история, общее настоящее и будущее. Вместе нам по плечу любые задачи. Сегодня мы сохраняем и укрепляем позиции по выпуску чугуна, стали и металлопроката. При поддержке Металлоинвеста продолжаем реализовывать программу технического перевооружения и активно участвуем во всех программах, направленных на повышение качества жизни горожан и долгосрочное развитие Новотроицка. Уверен, что наши трудовые достижения станут крепким заделом, чтобы достойно встретить следующий юбилейный для нас год!»