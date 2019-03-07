По случаю торжества за отличную работу и вклад в развитие предприятия Почетными грамотами, премиями с занесением записи о награждении в трудовую книжку отмечены 50 работников Уральской Стали. Награды передовикам вручил управляющий директор АО «Уральская Сталь» Евгений Маслов и главный инженер предприятия Дмитрий Бурцев.

Вручая награды, Евгений Владимирович поблагодарил коллектив за отличную работу и верно выбранный вектор развития предприятия. Дмитрий Леонидович отметил, что успехи предприятия во многом зависят от благополучия и безопасности его сотрудников и подчеркнул необходимость всех и каждого соблюдать самим и требовать от других строгого соблюдения правил ОТ и ПБ и достижения общей цели – нулевого травматизма.

Сегодня свой вклад в успехи Уральской Стали вносят более 10 тысяч сотрудников. Благодаря их труду комбинат находится в числе лидеров отечественной металлургии. Не забывают здесь и о своих ветеранах. В тяжелых послевоенных условиях они возводили гигант отечественной металлургии и отстраивали город. На предприятии по-прежнему сильны заложенные ими трудовые традиции. Ветеранская организация Уральской Стали – самая многочисленная в регионе, включает более 10 тысяч пенсионеров, среди которых порядка тысячи — имеют правительственные награды.