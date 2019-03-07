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7 марта 2019 г.
В преддверии праздничного дня 8 марта работниц комбината поздравили коллеги-мужчины.
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Женщин Уральской Стали поздравили с наступающим

В преддверии праздничного дня 8 марта работниц комбината поздравили коллеги-мужчины.

В цехах и на торжественном собрании, посвященном 64-ой годовщине основания предприятия, представительницам прекрасной половины трудового коллектива вручили весенние цветы.

Сегодня на Уральской Стали работают 3352 сотрудницы. Многим из них под силу выполнение «неженских» обязанностей. На предприятии трудятся женщины-металлурги, крановщики, сварщики, электрики и токари. Ежедневным ответственным трудом наряду с мужчинами они помогают предприятию реализовывать программу технического перевооружения и добиваться лидирующих позиции среди крупнейших российских производителей металла.

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