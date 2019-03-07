Сегодня, 7 марта, в ледовом дворце «Звездный» прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров I Кубка губернатора Оренбургской области по следж-хоккею.

На мероприятии присутствовали генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, Президент Всероссийской Федерации спорта лиц с ПОДА, пятикратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию спорта слепых, заслуженный мастер спорта России Андрей Строкин, исполняющий обязанности министра физической культуры, спорта и туризма Геннадий Лискун, председатель Оренбургской областной организации ВОИ Евгений Кашпар, работники социальных организаций и представители спортивных клубов области.

В соревнованиях на Кубок губернатора Оренбургской области участвовали команды из Оренбурга, Уфы, Ижевска и Московской области. Они оспаривали лидерство в течение трех соревновательных дней.

Как отметил генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, оренбургская команда «Ястребы» с каждым годом крепнет, становится сыграннее, ее уровень заметно вырос за эти годы. Тем не менее, пальма первенства досталась гостям Оренбуржья.

Приветствуя собравшихся, губернатор Юрий Берг отметил высокий спортивный дух участников соревнований.

– Я считаю, что здесь все – победители, все люди с сильной волей и настоящие спортсмены. Все, кто выходил на лед в эти дни, могут служить примером мужества, жизнелюбия и стремления к победе. У нас в Оренбуржье ежегодно проходят сотни соревнований, но такой турнир проводится впервые. Благодарю Всероссийскую Федерацию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата за поддержку в организации этих соревнований. Уверен, что турнир на Кубок губернатора станет еще одной хорошей спортивной традицией Оренбургской области, – сказал Юрий Берг.

Затем состоялось церемония награждения лучших игроков турнира. Самым ценным игроком был признан Алексей Канатников («Башкирские пираты»). Лучшим вратарем турнира – Анур Касаткин («Феникс»). Лучшим бомбардиром стал Дмитрий Лисов («Феникс»). Алексей Еремин («Ястребы») был признан лучшим защитником, а лучшим нападающим стал Павел Широбоков («Удмуртия»).

Спортсменам вручили грамоты и ценные призы. После чего состоялось вручение Кубка губернатора Оренбургской области победителям и медалей призерам турнира.

Кубок губернатора завоевала команда «Феникс», представляющая Московскую область. Второе место – оренбургская команда «Ястребы». А замкнули тройку лидеров спортсмены команды «Удмуртия» из Ижевска.