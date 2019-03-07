Руководитель фракции ЛДПР в областном парламенте Оксана Набатчикова и член фракции Татьяна Иванова внесли на рассмотрение Законодательного Собрания проект закона о создании механизмов финансовой поддержки граждан, усыновивших детей-сирот.

Семья, материнство и детство – приоритеты государственной политики, обозначенные в Послании Федеральному Собранию 20 февраля. В нем предложен пакет мер по поддержке семьи в качестве первоочередных. В то же время подчеркнуто, что они не должны быть исчерпывающими, необходимо предлагать и другие решения.

По данным на 1 января 2018 года в Оренбуржье проживают 8162 ребенка, оставшихся без попечения родителей.

Татьяна Иванова: Законодательством предусмотрены различные формы жизнеустройства детей-сирот, усыновление или удочерение является приоритетной. Но на практике в нашем регионе такая форма не находит должного распространения. Так, в 2016 году усыновлено 55 детей, в 2017-м – 67, за 9 месяцев 2018-го – 33 ребенка. С усыновлением детей-сирот – инвалидов ситуация выглядит намного хуже. Например, в 2017 году усыновили только двоих таких детей. Семья усыновителей фактически берет на себя расходы по воспитанию будущего гражданина, а учитывая тот факт, что дети-сироты требуют повышенного внимания и расходов, необходимо материально поддерживать такие семьи.

Идея законопроекта заключается в дополнительном стимулировании усыновителей выплатой единовременного денежного пособия из областного бюджета. Предлагается установить его в размере 70 тыс. рублей на каждого усыновленного ребенка и 100 тыс. – ребенка-инвалида. Разработчики отмечают, что законами более 25 субъектов Российской Федерации предусматриваются дополнительные меры материальной поддержки в случае усыновления детей, оставшихся без попечения родителей.

– Принятие закона, без сомнения, будет способствовать созданию условий для увеличения числа детей-сирот, передаваемых на воспитание в семьи, и обеспечению финансовой помощи желающим принять их к себе на воспитание, – прокомментировала Оксана Набатчикова.