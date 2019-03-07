В Домбаровском районном суде окончено рассмотрение уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя проникшего в квартиру и пытавшего похитить сотовый телефон. Суд согласился с позицией прокурора о невозможности в отношении подсудимого назначить более мягкое наказание чем лишение свободы.

Приговором суда ранее судимый местный житель был осужден за попытку хищения сотового телефона из квартиры потерпевшей и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца с ограничением свободы на срок 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Строгость и режим отбытия наказания обусловлены тем, что ранее подсудимый неоднократно судим за совершение тяжких имущественных преступлений, за что уже отбывал наказания в местах лишения свободы.

Из материалов уголовного дела установлено, что 24.11.2018 ранее судимый местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо дома потерпевшей и у него возник умысел проникнуть в дом для отыскания ценных предметов, которые можно было бы в дальнейшем продать и на вырученные средства приобрести спиртное.

С этой целью он путем разбития оконного стекла проник в дом и на кухне увидел сотовый телефон, который он взял со стола и хотел похить его.

Совершая преступление, осужденный не знал, что в это время потерпевшая находилась дома и за его действиями наблюдают соседи, которые и вызвали сотрудников полиции, которыми он был застигнут на месте совершения преступления.

На данный момент приговор суда в законную силу не вступил.