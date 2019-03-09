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9 марта 2019 г.
Полный фарш
фото: instagram.com/full_farsh/
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«Полный фарш» заплатит Мираторг и сети бургерных FARШ 250 тыс рублей

Суд по иску сети FARШ взыскал с бургерной Оренбурга 250 тыс руб за нарушение прав на бренд.

Совместный проект компании «Мираторг» и ресторатора Аркадия Новикова — сеть бургерных FARШ подало в суд на оренбургское кафе им не понравилось его название.

По мнению «Мираторга» —  «Полный фарш» незаконно использует их товарный знак.

Название «Полный фарш» вводит в заблуждение потребителей и негативно отражается на деловой репутации фирмы, — пояснили в компании компании «Мираторг».

Арбитражный суд Оренбургской области согласился с позицией истца и запретил кафе «Полный фарш» (ООО «Белая сметана») использовать это название. Ответчик обязан также выплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 250 000 рублей

Сеть бургерных FARШ  продает свою франшизу для открытия ресторанов FARШ по всей стране, открытие ресторана стоит от 6 000 000 миллионов рублей.

 

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