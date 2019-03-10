За прошлый год продолжительность жизни в Оренбургской области у женщин почти на 11 лет была больше, чем у мужчин и составила 76,2 года, сообщает Оренбургстат, Среди долгожителей женщин в 4,6 раза больше, чем мужчин.

Женщин проживает в нашей области это чуть больше половины от всего населения области /53,4%/. Причем большая часть женщин живет в городах.

В России, например, мужчины в среднем живут на 13 лет меньше, чем женщины.

Почему женщины живут дольше? Всё дело в генах, но есть еще две причины.

Гены

Мальчики на 20-30% чаще погибают на поздних сроках беременности. Также мальчики на 14% больше склонны рождаться преждевременно. Мальчики, как правило, крупнее и поэтому более подвержены травмам при родах.

Гормоны

Уровень смертности среди мужчин подскакивает одновременно со всплеском уровня тестостерона в позднеподростковом возрасте.

Эксперты объясняют подобную взаимосвязь тем, что примерно в этом возрасте возросший уровень тестостерона толкает мужчин на различные рискованные предприятия вроде драк, вождения мотоцикла или машины на высокой скорости, поиска острых ощущений.

Образ жизни

Отчасти это можно объяснить тем, что мужчины более склонны к курению, перееданию и употреблению алкоголя и запрещенных препаратов, что резко сокращает их ожидаемую продолжительность жизни.