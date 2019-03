Дженнифер Лопес и Алекс Родригес помолвлены!

Посмотрите на ее потрясающее кольцо.

Алекс Родригес сделал предложение Дженнифер Лопес во время отдыха пары на Багамах

Дженнифер Лопес помолвлена с бывшим игроком MLB Алексом Родригесом , он рассказал об этом через Instagram в субботу.

«Она сказала да», подписал фотографию Лопес, 43 летний Родригес.

Лопес поделилась тоже романтическим изображением в своем Instagram, поставив восемь смайликов с черным сердцем в заголовке.

Бенни Медина, менеджер Лопеса, также подтвердил новости: «Они в отпуске и обручились сегодня».

По словам инсайдера, Родригес задал этот вопрос во время их отдыха на Багамах.

Оба подчеркнули, что если бы стали встречаться еще в начале своего знакомства, то вряд ли у них что-либо вышло. Этот брак станет четвертым для актрисы и вторым для спортсмена.

Лопес — мать близнецов, родившихся в браке с певцом Марком Энтони, у Родригеса есть две дочери.

Дженнифер Лопес — американская певица, выпустившая восемь студийных альбомов. Она также активно снимается в кино.

Мужья и отношения Дженнифер Лопес:

Алекс Родригес/Alex Rodriguez (2017-настоящее время),

Марк Энтони/Marc Anthony (м. 2004-2014),

Бен Аффлек/Ben Affleck (2002-2004),

Крис Джадд/Cris Judd (м. 2001-2003),

Оджани Ноа/Ojani Noa (м. 1997-1998)

Дженнифер Лопес

Полное имя — Дженнифер Линн Лопес

Инстаграм — jlo

Твиттер — jlo

Дети — Максимилиан Давид Мунис, Эмме Марибель Мунис

Какие лучшие фильмы с Дженнифер Лопес?

С меня хватит, Селена, Госпожа горничная,Свадебный переполох, Вне поля зрения

Какие самые популярные песни Дженнифер Лопес?

«I’m Real,» «Jenny From The Block,» «Waiting For Tonight,» «Love Don’t Cost A Thing,» «Let’s Get Loud»

Где Дженнифер Лопес начала свою деятельность в сфере развлечений?

Танцовщицей в телевизионном шоу