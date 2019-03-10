Дженнифер Лопес и Алекс Родригес помолвлены!
Посмотрите на ее потрясающее кольцо.
Алекс Родригес сделал предложение Дженнифер Лопес во время отдыха пары на Багамах
Дженнифер Лопес помолвлена с бывшим игроком MLB Алексом Родригесом , он рассказал об этом через Instagram в субботу.
«Она сказала да», подписал фотографию Лопес, 43 летний Родригес.
Лопес поделилась тоже романтическим изображением в своем Instagram, поставив восемь смайликов с черным сердцем в заголовке.
Бенни Медина, менеджер Лопеса, также подтвердил новости: «Они в отпуске и обручились сегодня».
По словам инсайдера, Родригес задал этот вопрос во время их отдыха на Багамах.
Оба подчеркнули, что если бы стали встречаться еще в начале своего знакомства, то вряд ли у них что-либо вышло. Этот брак станет четвертым для актрисы и вторым для спортсмена.
Лопес — мать близнецов, родившихся в браке с певцом Марком Энтони, у Родригеса есть две дочери.
Дженнифер Лопес — американская певица, выпустившая восемь студийных альбомов. Она также активно снимается в кино.
Мужья и отношения Дженнифер Лопес:
Алекс Родригес/Alex Rodriguez (2017-настоящее время),
Марк Энтони/Marc Anthony (м. 2004-2014),
Бен Аффлек/Ben Affleck (2002-2004),
Крис Джадд/Cris Judd (м. 2001-2003),
Оджани Ноа/Ojani Noa (м. 1997-1998)
Дженнифер Лопес
Полное имя — Дженнифер Линн Лопес
Инстаграм — jlo
Твиттер — jlo
Дети — Максимилиан Давид Мунис, Эмме Марибель Мунис
- Какие лучшие фильмы с Дженнифер Лопес?
С меня хватит, Селена, Госпожа горничная,Свадебный переполох, Вне поля зрения
- Какие самые популярные песни Дженнифер Лопес?
«I’m Real,» «Jenny From The Block,» «Waiting For Tonight,» «Love Don’t Cost A Thing,» «Let’s Get Loud»
- Где Дженнифер Лопес начала свою деятельность в сфере развлечений?
Танцовщицей в телевизионном шоу