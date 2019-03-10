В этом году Оренбургский туристическо-информационный центр решил продолжить разработку туристических карт-схем городов Оренбуржья.

На фоне полного отсутствия самого необходимого для каждого приезжего – карты города с нанесенными на ней основными достопримечательностями и главными ориентирами: вокзалом, почтой, рынком, аэропортом – в минувшем году «Сувениры Оренбурга» подготовили к Международному молодежному образовательному форуму «Евразия» компактную двустороннюю схему «Что посмотреть в Оренбурге» / «Что посмотреть в Оренбуржье». Теперь уже по инициативе Благотворительного фонда им. Г.Р. Державина такая же карта-схема появилась и у Бузулука.

Эта инициатива бузулукского краеведа Сергея Колычева была поддержана Фондом президентских грантов и администрацией города. В перечне достопримечательностей и важных для путешественников объектов – 48 наименований.

Были внесены также и коррективы в карту-схему Оренбургской области, в которой добавились места, рекомендованные к посещению гостями нашего региона.

На карту города Оренбурга теперь также нанесены места традиционного проведения международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и Авангард» – кинотеатры «Сокол» и «Космос».

Появился здесь и совершенно новый объект «Шоу-макет «Евразийский экспресс» – по сути, аналог питерского «Гранд-макета» – Оренбург в миниатюре, находящийся в Гостином дворе и поднимающий планку оренбургских достопримечательностей на хороший европейский уровень. Все туристические карты-схемы выполнены в едином стиле и аннотированы на русском и английском языках.