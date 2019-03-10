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11 марта 2019 г.
«Нефтяник» дважды обыграл серебряного призера прошлого сезона
«Нефтяник» дважды обыграл серебряного призера прошлого сезона// фото пресс служба клуба
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«Нефтяник» дважды обыграл серебряного призера прошлого сезона

В минувшие выходные волейбольная команда «Нефтяник» проводила домашние матчи высшей лиги «А» чемпионата России. Оренбургские волейболисты встречались с челябинским «Динамо».

По итогам двухматчевого противостояния «Нефтяник» одержал две уверенные победы над серебряным призером прошлого сезона.

«Нефтяник» (Оренбург) : «Динамо» (Челябинск) — 3:0 (25:17, 25:22, 25:17), 3:1 (25:21, 25:17, 24:26, 25:20)

На данный момент, после девятнадцати туров Оренбург занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от лидирующего «АСК» по набранным очкам.

Следующие матчи «Нефтяник» проведет на выезде 16 и 17 марта с московской командой «МГТУ».

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