Ветеран мыльных опер Джед Аллан, известный своими ролями в « Днях нашей жизни» и « Санта-Барбара» , умер в субботу. Ему было 84 года.

В сообщении на Facebook сын Аллана Рик Браун сказал, что папа «умер мирно и был окружен его семьей».

В 60-х годах Аллан впервые появился на CBS в сериале «Любовь к жизни» и «Секретный шторм», в 1971 году он присоединиться к сериалу «Дни нашей жизни» персонажа Дона Крейга, он играл в течение 14 лет.

В 1986 году он получил самую запоминающуюся свою роль, роль патриарха К.С. Кепвелла в Санта-Барбаре. Он оставался в сериале, до его финального эпизода в 1993 году. После чего он перешел в сериал «Беверли-Хиллз 90210 / Beverly Hills, 90210» на роль Раша Сандерса, отца Стива Яна Зиринга.

В 2004 году он временно взял на себя роль Эдварда Квартермейн / Edward Quartermaine в сериале «Главный госпиталь» .

Мартинес, сыгравший зятя Аллана в Санта-Барбаре Круза Кастильо /Cruz Castillo, вспомнил его как «лучшего актера … и даже лучшего человека», добавив: «Он был о семье. Работать с ним было волшебно — его непоколебимый профессионализм никогда не уступал камере».