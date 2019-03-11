4 C
Orenburg
11 марта 2019 г.
Новости

Железнодорожники научат детей как провести каникулы безопасно

Профилактическая акция по предупреждению травмирования детей на объектах железнодорожного транспорта стартует на ЮУЖД в преддверии весенних каникул.

С 12 по 21 марта в ходе профилактической акции «Безопасные каникулы» на ЮУЖД пройдут мероприятия по предупреждению транспортных происшествий с детьми и подростками. Для ребят будут организованы экскурсии, где их познакомят с работой вокзалов и станций, обратят внимание на места безопасного пересечения путей, расскажут о правилах поведения на платформах при посадке в поезд и об опасности нахождения на железнодорожной инфраструктуре в не предназначенных для этого местах.

Кроме того, железнодорожники проведут в учебных заведениях уроки по безопасности и творческие конкурсы, покажут тематические фильмы и раздадут памятки. Совместно с представителями транспортной полиции будут организованы проверки соблюдения несовершеннолетними правил нахождения на объектах железнодорожного транспорта.

К сожалению, несмотря на проводимую профилактическую работу, дети в силу своей беспечности и невнимания со стороны взрослых нарушают правила поведения на железной дороге и получают травмы. В 2018 году на полигоне ЮУЖД от наезда подвижного состава и поражения электротоком были травмированы 9 несовершеннолетних.

Напоминаем, нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши вагонов. Кроме того, прослушивание музыки в наушниках, разговор по телефону, надетый капюшон снижают бдительность: дети могут не обратить внимания на сигналы, подаваемые машинистом поезда, вовремя не заметить приближающийся состав.

Предыдущая новостьЛегенда сериалов Джед Аллан, СиСи Кепвелл из Санта-Барбары , умер в возрасте 84 лет
Следующая новостьВ здании ИФНС Промышленного района аварийная ситуация прием граждан перенесли
Загрузка...
«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Сетевое издание «ОРЕН.РУ / OREN.RU» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 января 2017 года. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 68408.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru

Instagram Орен.Ру

© Оренбург | 2002-2019 Орен.Ру — Первый региональный!