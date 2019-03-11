Профилактическая акция по предупреждению травмирования детей на объектах железнодорожного транспорта стартует на ЮУЖД в преддверии весенних каникул.

С 12 по 21 марта в ходе профилактической акции «Безопасные каникулы» на ЮУЖД пройдут мероприятия по предупреждению транспортных происшествий с детьми и подростками. Для ребят будут организованы экскурсии, где их познакомят с работой вокзалов и станций, обратят внимание на места безопасного пересечения путей, расскажут о правилах поведения на платформах при посадке в поезд и об опасности нахождения на железнодорожной инфраструктуре в не предназначенных для этого местах.

Кроме того, железнодорожники проведут в учебных заведениях уроки по безопасности и творческие конкурсы, покажут тематические фильмы и раздадут памятки. Совместно с представителями транспортной полиции будут организованы проверки соблюдения несовершеннолетними правил нахождения на объектах железнодорожного транспорта.

К сожалению, несмотря на проводимую профилактическую работу, дети в силу своей беспечности и невнимания со стороны взрослых нарушают правила поведения на железной дороге и получают травмы. В 2018 году на полигоне ЮУЖД от наезда подвижного состава и поражения электротоком были травмированы 9 несовершеннолетних.

Напоминаем, нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши вагонов. Кроме того, прослушивание музыки в наушниках, разговор по телефону, надетый капюшон снижают бдительность: дети могут не обратить внимания на сигналы, подаваемые машинистом поезда, вовремя не заметить приближающийся состав.