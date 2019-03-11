Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области сообщает, что в связи с возникшей аварийной ситуацией в здании ИФНС России по Промышленному району г. Оренбурга и заботясь о безопасности, прием налогоплательщиков Промышленного района г. Оренбурга с 12 марта 2019 года будет временно осуществляться в здании ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга, расположенной по адресу: г. Оренбург, ул. Шевченко, д.26/2. Проезд автобусами № 52, 57 от остановки «Караван-Сарай» до остановки «ДК Россия».