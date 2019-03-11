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11 марта 2019 г.
Фото: пресс-служба ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург»
Новости

12 марта в аэропорту будет работать экспозиция, посвященная Юрию Гагарину

В честь 85-летия со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, а также в целях сохранения памяти о его заслугах и в знак уважения к Герою – космонавту, чьим именем названо оренбургское авиапредприятие, 12 марта 2019 года в здании аэровокзала аэропорта г. Оренбурга будет работать экспозиция, предоставленная Музеем истории Оренбурга.

В экспозиции будут представлены уникальные экспонаты из фондов музея: элементы космического питания, высотно-компенсирующий костюм, образцы формы летчика военно-морской авиации и летчика из отряда первых космонавтов, подлинные части космических кораблей, журнал парашютных прыжков с отметкой курсанта Гагарина, фотографии. Опытный экскурсовод подробно расскажет о жизни и подвиге космонавта №1, даст исчерпывающие ответы на интересующие вопросы по данной теме.

Все желающие смогут посетить выставку 12 марта 2019 года с 10.30 часов до 18 часов бесплатно.

Справка:

Напоминаем, что с 8 октября 2018 года возобновлена работа маршрута «Оренбург – Аэропорт», стоимость проезда — 100 рублей.

Более подробную информацию можно узнать по телефону диспетчерской службы: 90-71-22.

Возрастное ограничение 6+

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