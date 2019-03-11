Оренбуржцы вместе с остальными россиянами смогут в упрощенном порядке оформить в собственность гаражи.

Оформить в собственность гаражное строение и землю под ним, возможно, станет значительно легче уже в ближайшем будущем. На этот вопрос обратило внимание Минэкономразвития, разработав законопроект о гаражах, порядке приобретения прав на них и поправках в ряд законов. Он прописывает упрощенный порядок оформления гаражей и земельных участков, на которых они расположены. Предполагается, что для осуществления процедуры потребуется документ о предоставлении земельного участка гаражно-строительному кооперативу и бумагу, подтверждающую внесение взноса на строительство гаража.

Также, для того, чтобы поставить «автомобилехранилище» на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности на него, понадобится оформить технический план на гараж.

По мнению экспертов кадастровой палаты, «гаражная тема» на данный момент очень актуальна. Число до сих пор не поставленных на кадастровый учет так называемых гаражных объектов (гаражей, гаражных боксов или машино-мест) намного выше, чем количество объектов учтенных.

Проведение «гаражной амнистии» призвано гарантировать собственнику права на недвижимое имущество и обеспечивать юридическую защищенность. Так как при отсутствии документов нельзя, к примеру, легально сдавать гараж в аренду, оформить завещание или дарение.

Закон может начать работать уже в 2020 году.