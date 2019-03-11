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11 марта 2019 г.
Новости

Молодые новаторы Уральской Стали готовятся к конференции

На комбинате стартовала подготовка к 54 научно-технической конференции молодых металлургов.

Как и в предыдущие годы, мероприятие пройдет в три этапа. Первый уже начался — в подразделениях Уральской Стали рассматриваются идеи работающей молодежи по решению конкретных технических проблем, повышению эффективности действующего производства и оборудования.

В апреле начнется второй этап, в котором лучшие новации первого этапа будут рассмотрены на семи секциях по направлениям. Проекты, занявшие первое место, выйдут в третий, финальный, этап.

Он по традиции запланирован на май. Среди семи финалистов будет определен обладатель Гран-при и четыре победителя в номинациях «Экономическая эффективность», «Возможность внедрения», «Оригинальность разработки» и «Лучшая исследовательская работа».

Подобные научно-технические конференции ежегодно проходят на всех предприятиях Металлоинвеста в рамках реализации внутрикорпоративных программ поддержки молодых специалистов.

Победители не только премируются, но получают возможность представить свои проекты на корпоративном этапе научно-технической конференции Металлоинвеста. Наиболее проработанные и экономически обоснованные новаторские идеи могут быть внесены в программу перспективного развития комбинатов Компании.

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